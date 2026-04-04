هدية لـ برشلونة.. ريال مدريد يسقط أمام مايوركا في الوقت القاتل

السبت، 04 أبريل 2026 - 18:28

كتب : FilGoal

ريال+مايوركا

تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجأة أمام ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 للدوري الإسباني.

وسجل هدفين ريال مايوركا كل من: مانويل مورلايس، وفيدات موريكي، بينما سجل إيدر ميليتاو هدف ريال مدريد الوحيد.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 69 في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وكيل ماك أليستر يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ريال مدريد وموقف اللاعب انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(2) مايوركا.. هزيمة قاسية تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام مايوركا.. وفينيسيوس وبيلينجهام على الدكة قائمة ريال مدريد - عودة ميليتاو.. وجاهزية بيلينجهام لمواجهة مايوركا

ورفع ريال مايوركا رصيده للنقطة 31 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وصف المباراة

بدأت المباراة بدون خطورة من الطرفين، وعند الدقيقة 15 تعرض كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد لإصابة بعد تدخل قوي من لاعب ريال مايوركا، لكن عاد اللاعب سريعا إلى الملعب من جديد.

وسدد براهيم دياز جناح ريال مدريد كرة برأسه تصدى لها حارس ريال مايوركا في الدقيقة 18.

وانفرد مبابي بمرمى ريال مايوركا عند الدقيقة 22 لكن تصدى لها حارس الفريق وحرم ريال مدريد من التقدم في نتيجة المباراة.

وسجل مانويل مورلانيس هدف ريال مايوركا الأول قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مايوركا.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر كيليان مبابي من جديد انفراد صريح بمرمى مايوركا وتعملق حارس الفريق ليدافع عن مرماه.

وسجل إيدر ميليتاو هدف التعادل لريال مدريد من رأسية مميزة سكنت شباك مايوركا عند الدقيقة 88.

وعاد فيدات موريكي ليتقدم من جديد لصالح مايوركا في الدقيقة 90 بتسديدة مميزة سكنت شباك أندري لونين.

وأصبح موريكي أول لاعب في ريال مايوركا يصل لـ19 هدفا في موسم واحد مع الفريق منذ داني جويزا موسم 2018 بتسجيله 27 هدفا.

ليحقق ريال مايوركا انتصارا ثمينا ويبتعد عن مناطق الهبوط ويعطي برشلونة هدية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد مساء السبت.

إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
