هدية لـ برشلونة.. ريال مدريد يسقط أمام مايوركا في الوقت القاتل

تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجأة أمام ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 للدوري الإسباني.

وسجل هدفين ريال مايوركا كل من: مانويل مورلايس، وفيدات موريكي، بينما سجل إيدر ميليتاو هدف ريال مدريد الوحيد.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 69 في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ورفع ريال مايوركا رصيده للنقطة 31 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وصف المباراة

بدأت المباراة بدون خطورة من الطرفين، وعند الدقيقة 15 تعرض كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد لإصابة بعد تدخل قوي من لاعب ريال مايوركا، لكن عاد اللاعب سريعا إلى الملعب من جديد.

وسدد براهيم دياز جناح ريال مدريد كرة برأسه تصدى لها حارس ريال مايوركا في الدقيقة 18.

وانفرد مبابي بمرمى ريال مايوركا عند الدقيقة 22 لكن تصدى لها حارس الفريق وحرم ريال مدريد من التقدم في نتيجة المباراة.

وسجل مانويل مورلانيس هدف ريال مايوركا الأول قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مايوركا.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر كيليان مبابي من جديد انفراد صريح بمرمى مايوركا وتعملق حارس الفريق ليدافع عن مرماه.

وسجل إيدر ميليتاو هدف التعادل لريال مدريد من رأسية مميزة سكنت شباك مايوركا عند الدقيقة 88.

وعاد فيدات موريكي ليتقدم من جديد لصالح مايوركا في الدقيقة 90 بتسديدة مميزة سكنت شباك أندري لونين.

وأصبح موريكي أول لاعب في ريال مايوركا يصل لـ19 هدفا في موسم واحد مع الفريق منذ داني جويزا موسم 2018 بتسجيله 27 هدفا.

ليحقق ريال مايوركا انتصارا ثمينا ويبتعد عن مناطق الهبوط ويعطي برشلونة هدية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد مساء السبت.