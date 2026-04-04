ريمونتادا مجنونة في +90.. بايرن ميونيخ ينتصر على فرايبورج

السبت، 04 أبريل 2026 - 18:06

كتب : FilGoal

لينارت كارل - بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على منافسه فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل توم بيشوف (2) ولينارت كارل أهداف بايرن ميونيخ، بينما أحرز يوهان مانزامبي ولوكاس هولر ثنائية فرايبورج.

وعاد بايرن ميونيخ في النتيجة في الدقائق القاتلة من المباراة.

وغاب هاري كين لاعب بايرن ميونيخ عن المباراة بسبب الإصابة.

ولم يتأثر بايرن ميونيخ أبدا بغياب نجمه الإنجليزي خلال الموسم الجاري إذ فاز في جميع المواجهات التي لم يلعبها كين.

وانتصر بايرن ميونيخ في 3 مباريات غاب عنها كين، إذ انتصر على بوروسيا مونشنجلادباخ 4-1، وأتالانتا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 6-1، والآن على فرايبورج.

وافتتح مانزامبي النتيجة في الدقيقة 46 بعد تسديدة بعيدة المدى.

وضاعف هولر الفارق في الدقيقة 71 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص الفريق البافاري النتيجة في الدقيقة 81 بعد تسديدة من بيشوف من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل بيشوف في الدقيقة 92 بنفس الطريقة من تسديدة بالقدم اليسرى من مسافة بعيدة.

وأحرز كارل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 99 بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية من ألفونسو ديفيس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 73 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة 37 في المركز الثامن.

بايرن ميونيخ فرايبورج
