"بونو أخبرني نحن الأبطال الآن".. كوليبالي يكشف كواليس سحب لقب أمم إفريقيا

السبت، 04 أبريل 2026 - 18:18

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

كشف كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال ولاعب الهلال السعودي كواليس تلقيه خبر سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي عن سحب أمم إفريقيا 2025 من السنغال بعدما حققوا انتصارا على المغرب بهدف مقابل لا شيء، وذلك بسبب انسحاب السنغال من المباراة واعتبارهم منسحبين من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 للمغرب، (طالع التفاصيل).

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب، (طالع التفاصيل).

وقال كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال لـ ميديا كاري والتي نقلها موقع فوت ميركاتو: "ياسين بونو أول من أخبرني بسحب أمم إفريقيا من السنغال، ونحن دائما معا ونحترم بعضنا البعض كثيرا كنا سويا حين تلقى اتصالا وأُبلغ بالأمر، ثم أخبرني به".

وواصل "في البداية شعرت بالارتباك وظننت أنه يمزح، لكن بعد ثانيتين تلقيت بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم أصدق، وقلت إن الأمر لا يصدق، لكن كان علي مواصلة حياتي لأن لدينا تدريبا ومباراة في اليوم التالي".

وأردف "قال لي ياسين لم تعودوا أبطال إفريقيا، نحن الأبطال الآن، كان يمزح، لكن علاقتي به جيدة جدا ولا توجد أي مشكلة، حتى أننا ضحكنا وقلنا إنها المرة الأولى التي يضم فيها نادي الهلال بطلين لإفريقيا في نفس الوقت".

وأتم "تحدثت بعد ذلك مع إدوارد ميندي بينما كنا سنلعب ضد بعضنا في اليوم التالي، كما تحدثت مع رئيس الاتحاد السنغالي، والأمين العام، والمدرب، وبدأنا ندرك أن الأمر حقيقي ولم يعد مضحكا".

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

المغرب كوليبالي السنغال
