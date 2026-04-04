ثمانية قرارات من مجلس الوزراء العراقي بعد التأهل إلى كأس العالم

أصدر مجلس الوزراء العراقي 8 قرارات عقب تأهل منتخب العراق لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء العراقي كالتالي:

1- منح اللاعبين وأعضاء الكادر التدريبي والإداري دورا سكنية بتصميم خاص يحاكي مناسبة ما تحقق من انجاز كروي في مجمع الرفيل بالقرب من مطار بغداد الدولي، وستتم المباشرة بالاجراءات يوم غد.

2-منح اللاعبين وأعضاء الكادر التدريبي والإداري جواز السفر الدبلوماسي.

3- اصدار طابع بريدي يوثق هذا الانجاز في الذاكرة الوطنية.

4- إنشاء نصب تذكاري لتخليد تأهل المنتخب في كورنيش أبو نواس، تتضمن أسماء اللاعبين وتاريخ الإنجاز.

5- إطلاق اسم "شارع أسود الرافدين" على شارع رئيسي في العاصمة بغداد وفي جميع المحافظات.

6- إنشاء متحف أو جناح خاص للإنجاز في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدينة الرياضية، وجزء منه في متحف القصر الحكومي، يوثق أسماء اللاعبين وقمصانهم وصور التأهل.

7- إطلاق اسم "دورة أسود الرافدين" على دورات التخرج لهذه السنة في جميع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.



















وأكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

8- إنتاج أغنية وطنية خاصة بمشاركة جمع من الفنانين بعنوان يعكس الإنجاز.