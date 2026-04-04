سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب

السبت، 04 أبريل 2026 - 16:48

كتب : FilGoal

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول أن ركلة الجزاء التي احتسبت على فريقه في مواجهة مانشستر سيتي قلبت المباراة رأسا على عقب.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ليفربول بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرني سلوت عبر بي إن سبورتس: "خلقنا بعض الفرص أمام مانشستر سيتي، وكانت المباراة متوازنة، لكن بعد ركلة الجزاء انقلبت الأمور رأسا على عقب. عانينا من الكرات العرضية، وكان من الممكن أن يظهر الدفاع بشكل أفضل".

وأضاف "قلت دائما وأكرر إن الكرات الثابتة أصبحت سلاحا قويا في كرة القدم. علينا تحسين مستوانا وتفادي استقبال الأهداف".

وأتم "تنتظرنا مباراة مهمة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وكذلك في الدوري، وعلينا الاستجابة سريعا وأن تكون ردة الفعل قوية في أقرب وقت".

المباراة كنت هي الأخيرة لمحمد صلاح ضد مانشستر سيتي قبل أن يغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بالدقيقة 37 بعد تدخل فان دايك على أوراليلي.

ونفذ هالاند ركلة الجزاء بنجاح ليسجل الهدف الأول مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة تسجيل إيرلنج هالاند لهاتريك، بينما تكفل أنطوان سيمينيو بالهدف الرابع.

فيما أهدر محمد صلاح ركلة جزاء حصل عليها ليفربول في الدقيقة 62.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي والذي سيتم تحديد منافسه بالدور القادم عبر قرعة ستجرى فيما بعد.

