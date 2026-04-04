انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(2) مايوركا.. هزيمة قاسية

السبت، 04 أبريل 2026 - 16:14

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مايوركا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مايوركا ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - كوندي وبالدي يعودان أمام أتلتيكو مدريد.. وغياب رافينيا كومباني يعلن غياب هاري كين أمام فرايبورج.. وموقفه من لقاء ريال مدريد آس: حذر في ريال مدريد بشأن بيلينجهام.. وموقفه من مواجهة بايرن ميونيخ قائمة ريال مدريد - عودة ميليتاو.. وجاهزية بيلينجهام لمواجهة مايوركا

نهاية المباراة

ق90+1: جووووووووووووووووووووول موريكي يسجل الهدف الثاني لريال مايوركا

ق88: جووووووووووووووووووول ميليتاو يسجل التعادل لريال مدريد

ق85: مبابي يهدر من جديد

ق55: حارس مايوركا يتصدى لإنفراد من كيليان مبابي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 جووووول الأول لريال مايوركا عن طريق خوسيه لويس موراليس

ق22 تمريرة رائعة من أردا جولر في اتجاه مبابي المنفرد بالمرمى لكن حارس مايوركا ينقذ الكرة ببراعة ويمنع هدف محقق

ق20 انطلاقة خطيرة من كيليان مبابي لكن دفاع مايوركا يتدخل في اللحظات الأخيرة ويبعد الخطورة عن مرماه

ق18 ضربة رأسية من براهيم دياز يتصدى لها حارس ريال مايوركا

ق16 استئناف اللعب بعد علاج مبابي

ق15 إصابة مبابي وسقوطه أرضا بعد تدخل قوي من لاعب ريال مايوركا

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني ريال مايوركا
نرشح لكم
سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم بخلاف باستوني.. برشلونة يستهدف مدافعا جديدا من الدوري الإيطالي جوريتسكا: نريد تغيير نتائجنا السلبية أمام ريال مدريد لو نورماند: لو ارتكبت نفس خطأ جيرارد مارتن كنت سأطرد.. والحكم زاد التوتر برشلونة يوضح إصابة بيرنال وأراوخو تقارير: برشلونة يحدد موقف أراوخو وبيرنال قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
