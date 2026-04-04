انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(2) مايوركا.. هزيمة قاسية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مايوركا ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90+1: جووووووووووووووووووووول موريكي يسجل الهدف الثاني لريال مايوركا

ق88: جووووووووووووووووووول ميليتاو يسجل التعادل لريال مدريد

ق85: مبابي يهدر من جديد

ق55: حارس مايوركا يتصدى لإنفراد من كيليان مبابي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 جووووول الأول لريال مايوركا عن طريق خوسيه لويس موراليس

ق22 تمريرة رائعة من أردا جولر في اتجاه مبابي المنفرد بالمرمى لكن حارس مايوركا ينقذ الكرة ببراعة ويمنع هدف محقق

ق20 انطلاقة خطيرة من كيليان مبابي لكن دفاع مايوركا يتدخل في اللحظات الأخيرة ويبعد الخطورة عن مرماه

ق18 ضربة رأسية من براهيم دياز يتصدى لها حارس ريال مايوركا

ق16 استئناف اللعب بعد علاج مبابي

ق15 إصابة مبابي وسقوطه أرضا بعد تدخل قوي من لاعب ريال مايوركا

انطلاق المباراة