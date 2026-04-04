قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة

السبت، 04 أبريل 2026 - 15:46

كتب : FilGoal

هدف ألفاريز - أتلتيكو أمام توتنام

يفقد أتلتيكو مدريد خدمات الثنائي يان أوبلاك، وماركوس يورينتي خلال مواجهة برشلونة المرتقبة.

ويستضيف أتلتيكو نظيره برشلونة مساء السبت ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

فيما يتواجد الثنائي الهجومي أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز على رأس اختيارات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو.

وجاءت قائمة أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان موسو - سالفي إسكيفيل

الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز - ماتيو روجيري - كليمنت لونجليه - ناهويل مولينا - دافيد هانكو - لو نورماند - توفيق سيدو - إسكيفيل - خوان بونييار - خوليو دياز - بوريك - مورسييو - داني روبيو

الوسط: كوكي - جوليانو سيميوني - أوبيد فارجاس - نيكو جونزاليس - توفيق سيدو - خافيير بونار

الهجوم: أنطوان جريزمان - ألكسندر سورلوث - أليكس باينا - تياجو ألمادا - جوليان ألفاريز - لوكمان.

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

