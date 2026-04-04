ميدو مصيلحي: الاستقرار سبب نجاح طائرة بتروجت

تحدث ميدو مصيلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي بتروجت عن أسباب نجاح فريقه خلال الفترة الماضية، وخطة الاستعداد للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وقال مصيلحي عبر المركز الإعلامي للنادي: "نحن نضع أهدافنا في بداية كل موسم، وقد حققنا أهدافنا بالكامل هذا الموسم، سواء في السوبر أو دوري المرتبط أو الدوري."

وأضاف "أصبح بتروجت من الفرق التي تتواجد على منصات التتويج خلال ثلاثة مواسم متتالية."

وواصل "هناك عوامل كثيرة ساهمت في نجاح الفريق، أهمها الاستقرار في الجهاز الفني واللاعبين، بالإضافة إلى دعم الإدارة والتزامها بعقود اللاعبين."

وأكمل "كنا نسعى للمنافسة على اللقب، نظرًا لخبرتي مع الأهلي، ولدينا الرغبة في تحقيق البطولات."

وأردف "استعددنا للبطولة الإفريقية من خلال خوض العديد من المباريات الرسمية في السوبر والدوري والكأس، وسيكون هناك تكثيف للتدريبات قبل أسبوع من البطولة."

واستطرد "الاستعداد للبطولة الإفريقية يختلف عن المحلي، لأنها تقام بنظام التجمع، ونخوض 9 مباريات خلال 11 يومًا، لذلك نسعى لأن يكون 14 لاعبًا في جاهزية كاملة."

وأوضح "هدفنا في البطولة هو الوصول إلى المربع الذهبي، وذلك يختلف حسب قوة المنافسين."

وأشار "تعد هذه المشاركة الأولى لبتروجت في البطولة الإفريقية، وسنسعى لاستغلال حماس اللاعبين، رغم ضغط المباريات."

وواصل "رؤيتي للفرق المنافسة تحدد خطة المباريات، واللاعبون يدركون أدوارهم جيدًا، كما نعتمد على تحليل المنافسين."

وأضاف "الفريق بالكامل هو نجم البطولة، ولا نعتمد على لاعب واحد، وسياسة التدوير تساعد في تقليل ضغط المباريات."

وقال "فرق البطولة قوية، مثل الأهلي والزمالك والترجي والسويحلي."

واختتم "دعم الإدارة ساهم في تحقيق الاستقرار والنتائج الإيجابية، وتحقيق ميدالية إفريقية مع بتروجت سيكون من أفضل إنجازاتي، رغم نجاحي السابق مع الأهلي."