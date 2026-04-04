ميدو مصيلحي: الاستقرار سبب نجاح طائرة بتروجت

السبت، 04 أبريل 2026 - 14:50

كتب : رضا السنباطي

الزمالك ضد بتروجت - كرة طائرة

تحدث ميدو مصيلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي بتروجت عن أسباب نجاح فريقه خلال الفترة الماضية، وخطة الاستعداد للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وقال مصيلحي عبر المركز الإعلامي للنادي: "نحن نضع أهدافنا في بداية كل موسم، وقد حققنا أهدافنا بالكامل هذا الموسم، سواء في السوبر أو دوري المرتبط أو الدوري."

وأضاف "أصبح بتروجت من الفرق التي تتواجد على منصات التتويج خلال ثلاثة مواسم متتالية."

وواصل "هناك عوامل كثيرة ساهمت في نجاح الفريق، أهمها الاستقرار في الجهاز الفني واللاعبين، بالإضافة إلى دعم الإدارة والتزامها بعقود اللاعبين."

وأكمل "كنا نسعى للمنافسة على اللقب، نظرًا لخبرتي مع الأهلي، ولدينا الرغبة في تحقيق البطولات."

وأردف "استعددنا للبطولة الإفريقية من خلال خوض العديد من المباريات الرسمية في السوبر والدوري والكأس، وسيكون هناك تكثيف للتدريبات قبل أسبوع من البطولة."

واستطرد "الاستعداد للبطولة الإفريقية يختلف عن المحلي، لأنها تقام بنظام التجمع، ونخوض 9 مباريات خلال 11 يومًا، لذلك نسعى لأن يكون 14 لاعبًا في جاهزية كاملة."

وأوضح "هدفنا في البطولة هو الوصول إلى المربع الذهبي، وذلك يختلف حسب قوة المنافسين."

وأشار "تعد هذه المشاركة الأولى لبتروجت في البطولة الإفريقية، وسنسعى لاستغلال حماس اللاعبين، رغم ضغط المباريات."

وواصل "رؤيتي للفرق المنافسة تحدد خطة المباريات، واللاعبون يدركون أدوارهم جيدًا، كما نعتمد على تحليل المنافسين."

وأضاف "الفريق بالكامل هو نجم البطولة، ولا نعتمد على لاعب واحد، وسياسة التدوير تساعد في تقليل ضغط المباريات."

وقال "فرق البطولة قوية، مثل الأهلي والزمالك والترجي والسويحلي."

واختتم "دعم الإدارة ساهم في تحقيق الاستقرار والنتائج الإيجابية، وتحقيق ميدالية إفريقية مع بتروجت سيكون من أفضل إنجازاتي، رغم نجاحي السابق مع الأهلي."

كرة طائرة بتروجت
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 6 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 6 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526479/ميدو-مصيلحي-الاستقرار-سبب-نجاح-طائرة-بتروجت