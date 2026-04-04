منافس الزمالك - تقرير: بلوزداد أبلغ راموفيتش برغبته في فسخ تعاقده

وبحسب صحيفة الشعب الجزائرية، فإن إدارة شباب بلوزداد أبلغت الألماني سياد راموفيتش برغبتها في فسخ التعاقد الممتد بينهما حتى 2028.

وأوضح التقرير الجزائري أن القرار تم اتخاذه من جانب المجلس التأديبي لنادي شباب بلوزداد بعد اتهام راموفيتش بمنع رئيس مجلس الإدارة، بدر الدين بهلول من الاجتماع باللاعبين، إضافة لعدم حضور التحقيق معه بشأن تفسير أسباب الخسارة من مولودة الجزائر بالدوري.

ويتولى حاليا الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو قيادة شباب بلوزداد في التدريبات والمباريات بصفة مؤقتة إلى إشعار آخر.

ويلعب بلوزداد أمام الزمالك ضمن نصف نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً يوم الجمعة، 10 أبريل الجاري على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

فيما تقام مباراة الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 إبريل الجاري، على استاد القاهرة، في نصف نهائي الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية وسيلاقي شباب بلوزداد الجزائري بعدما أصبح الفريق المصري الوحيد المستمر قاريا عقب توديع الأهلي وبيراميدز والمصري من ربع النهائي.