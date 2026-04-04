مدرب النجمة السعودي: كان من الصعب علينا التأقلم أمام النصر بعد إصابة نبيل عماد

السبت، 04 أبريل 2026 - 13:37

كتب : FilGoal

رونالدو - نبيل عماد - النصر ضد النجمة

يرى نيستور إل مايسترو مدرب النجمة السعودي أن إصابة نبيل عماد صعبت من مهمة فريقه في مواجهة النصر.

وغادر نبيل عماد مباراة النجمة أمام النصر التي خسرها فريقه 5-2، بعد مرور 35 دقيقة بداعي الإصابة.

وقال نيستور إل مايسترو مدرب النجمة السعودي في مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا امتلكنا خطة جيدة أمام النصر، لكن كان من الصعب علينا التأقلم بعد إصابة نبيل عماد وخروجه خلال الشوط الأول".

أخبار متعلقة:
وشدد "نستقبل أكثر الأهداف في آخر الدقائق بسبب تراجع التركيز، نتحدث دائما حول هذا الأمر، ولكنه ليس شيئا إيجابيا على الإطلاق".

وفاز النصر على النجمة 5-2 في مباراة شهدت تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين مؤثرين في مباراته الـ 100 في الدوري السعودي.

ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة، معززا موقعه في صدارة الترتيب.

بينما استمر نادي النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، وأصبح قريبا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

الدوري السعودي النصر السعودي نبيل عماد
التعليقات
/articles/526477/مدرب-النجمة-السعودي-كان-من-الصعب-علينا-التأقلم-أمام-النصر-بعد-إصابة-نبيل-عماد