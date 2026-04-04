مصدر من الأهلي لـ في الجول: اللاعبون وعدوا بتحقيق الدوري.. وما يتردد عن توروب غير صحيح

السبت، 04 أبريل 2026 - 12:19

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

كشف مصدر من النادي الأهلي عن تعهد لاعبي الفريق بتحقيق لقب الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com :"لاعبو الفريق وعدوا بتحقيق لقب الدوري، والروح المعنوية المرتفعة تسيطر على أجواء الفريق قبل انطلاق المرحلة النهائية".

وأضاف "إدارة الأهلي ستقرر إعادة النظر في العقوبات والخصومات المالية التي فرضتها على الفريق، انعكاسًا لهذه الروح على الأداء والنتائج وتحقيق لقب الدوري".

وتابع "سيد عبد الحفيظ يتواجد في مران الفريق بشكل يومي من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، وممارسة مهامه كمفوض من مجلس إدارة النادي للإشراف على نشاط كرة القدم".

وأتم تصريحاته "الأمور جيدة للغاية مع ييس توروب، وما يتردد عن التدخل في اختصاصاته غير صحيح".

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

ويفصل الأهلي 3 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، وبيراميدز صاحب المركز الثاني وكل منهما يملك 43 نقطة.

