قائمة برشلونة - كوندي وبالدي يعودان أمام أتلتيكو مدريد.. وغياب رافينيا

استعاد هانز فليك مدرب برشلونة خدمات الثنائي، جول كوندي وأليخاندرو بالدي وضمهما لقائمة مواجهة أتلتيكو مدريد.

ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد مساء السبت ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وحصل كوندي وبالدي على التصريح الطبي للمشاركة أمام أتلتيكو بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما يغيب رافينيا عن صفوف البلوجرانا بعد تعرضه للإصابة مؤخرا.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إيدير ألير.

الدفاع: جواو كانسيلو - بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - تومي فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.