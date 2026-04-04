بي بي سي: وفاة مشجع وإصابة العشرات في ملعب أليانزا ليما البيروفي

السبت، 04 أبريل 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

حادث ملعب أليانزا ليما

كشفت شبكة بي بي سي عن وقوع حادث أليم في الدوري البيروفي أسفر عن مقتل مشجعا لفريق أليانزا ليما.

الواقعة حدثت بملعب أليانزا ليما خلال فاعلية لتلويح أعلام الفريق لتشجيع اللاعبين قبل موادجهة يونيفرسيتاو قبل ليلة من الدربي.

وأسفر الحادث عن وفاة مشجع وإصابة العشرات من جماهير الفريق.

وأعلنت الشرطة البيروفية فتح تحقيق للوقوف عن أسباب الحادث.

عدة تقارير كانت قد أشارت إلى أن سبب الحادث هو سقوط جزء من المدرجات أو أحد الحوائط في الملعب وهو ما تم نفيه بشكل قاطع فيما بعد.

ويرجح أن يكون سبب الحادث هو التدافع بين الأعداد الكبيرة من الجماهير.

ولم يتم تأجيل المباراة التي من المقرر أن تقام فجر غدا الأحد، ما يعني أنها ستقام بتوقيتها الطبيعي حتى الآن.

أليانزا ليما يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري البيروفي حاليا برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن لوس تشانكاس صاحب المركز الثاني.

