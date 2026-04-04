المصنفة الأولى عالميا: هنا جودة تسطر تاريخا جديدا لتنس الطاولة

أثنت الصينية سون يينج شا، المصنفة الأولى عالميا، على المصرية هنا جودة بعد مباراتهما المثيرة ضمن منافسات كأس العالم لتنس الطاولة.

وانتهت رحلة هنا جودة لاعبة مصر في بطولة العالم لتنس الطاولة أمام سون يينج شا بعد مواجهة قوية امتدت إلى شوط فاصل حاسم بين اللاعبتين.

وقالت يينج شا عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي جدا".

وأضافت "بالنظر لعمر هنا (17 سنة) فإنها تسطر تاريخا جديدا للعبة في قارة إفريقيا. سنرى صداه في النسخ المقبلة من البطولة".

هنا جودة كانت قد تأخرت في بداية المباراة بنتيجة 2-0 في الأشواط.

لكنها عادت بشكل مميز ونجحت في تحويل التأخر إلى التقدم 3-2.

قبل أن تفوز اللاعبة الصينية سون يينج شا بالشوط السادس، ليتعادل الطرفان ويتم اللجوء إلى الشوط الفاصل.

وكانت هنا جودة قد نجحت في كتابة التاريخ ووصلت إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها.

وأصبحت هنا أول عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

وتستضيف مدينة ماكاو الصينية منافسات كأس العالم لرجال وسيدات تنس الطاولة حتى 5 أبريل الجاري.

ويحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 90 ألف دولار والوصيف على 50 ألف دولار.