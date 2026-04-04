بسيناريو قاس.. هنا جودة تودع ربع نهائي كأس العالم على يد المصنفة الأولى

السبت، 04 أبريل 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

هنا جودة

انتهت رحلة هنا جودة لاعبة مصر في بطولة العالم لتنس الطاولة بعد سيناريو قاس.

وخسرت هنا جودة بنتيجة 4-3 أمام الصينية سون يينج شا المصنفة الاولى عالميا، بعد مباراة مثيرة.

وجاءت الخسارة بعد مواجهة قوية امتدت إلى شوط فاصل حاسم بين اللاعبتين.

هنا جودة كانت قد تأخرت في بداية المباراة بنتيجة 2-0 في الأشواط.

لكنها عادت بشكل مميز ونجحت في تحويل التأخر إلى التقدم 3-2.

قبل أن تفوز اللاعبة الصينية سون يينج شا بالشوط السادس، ليتعادل الطرفان ويتم اللجوء إلى الشوط الفاصل.

وكانت هنا جودة قد نجحت في كتابة التاريخ ووصلت إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها.

وأصبحت هنا أول عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

وتستضيف مدينة ماكاو الصينية منافسات كأس العالم لرجال وسيدات تنس الطاولة حتى 5 أبريل الجاري.

ويحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 90 ألف دولار والوصيف على 50 ألف دولار.

