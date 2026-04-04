سيميوني: كرة القدم تعتمد على اللاعبين بغض النظر عن أفكار المدربين

السبت، 04 أبريل 2026 - 00:45

كتب : FilGoal

شدد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام برشلونة.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة مساء السبت في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "جميع لاعبيهم خطرون لأنهم استثنائيون، لديهم القدرة على اللعب في ملعب الخصم ومنعك من التفكير، يعتمدون على دفاع متقدم ويخاطرون كثيرا، علينا أن نأخذ المباراة إلى المكان الذي يمكننا فيه إيذاؤهم".

وواصل "كرة القدم تعتمد أولا على اللاعبين، بغض النظر عن أفكار المدربين، اللاعبون هم من يحسمون هذه المباريات بجودتهم وقيمتهم، منذ وصول هانز فليك مدرب برشلونة وهم يقدمون أداء رائعا، يعتمدون على دفاع متقدم ويريدون الفوز بكل الصراعات، نحن نلعب بأسلوبنا منذ 14 عاما وسنواصل المنافسة".

وعن إصابات الفريق قال: "الجميع يتعافى بأفضل طريقة، يان أوبلاك عاد للتدريبات مع المجموعة، ورودريجو ميندوزا سيكون جاهزا يوم الاثنين، وبابلو باريوس يعمل بشكل جيد، الجميع سيساعدنا".

وعن أحداث مباراة منتخب مصر وإسبانيا قال: "هذه مشكلة اجتماعية وعالمية، وليست في إسبانيا أو الأرجنتين أو البرازيل فقط، الاحترام تراجع منذ سنوات، بعدما كان موجودا مع الأسرة والمدرسة والمدربين، اليوم لم يعد موجودا، وعلينا جميعا العمل لاستعادته".

وشهدت مباراة إسبانيا ضد مصر التي انتهت بالتعادل السلبي في لقاء ودي، هتافات اعتبرها البعض تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

