بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية

حقق نادي الوكرة القطري انتصارا كبيرا على فريق قطر بنتيجة 4-1 في الجولة 20 من دوري نجوم قطر.

وسجل رباعية الوكرة كل من: يوسف عبد الرازق، وعيسى العيدوني، ورضوان بركان، وأمين زحزوح، بينما أحرز هدف قطر الوحيد أحمد الراوي.

وجاء انتصار الوكرة في المباراة الأولى لمدربه الجديد خوسيه لويس سييرا الذي تولى المهمة خلفا لـ فيسينتي مورينو.

ورفع الوكرة رصيده للنقطة 26 في المركز الثامن، وتجمد رصيد قطر عند 28 نقطة وتراجع للمركز السادس.

وشارك اللاعب الدولي المصري حمدي فتحي في المباراة كاملة.

افتتح الوكرة أهداف المباراة مبكرا بعد مرور 5 دقائق عن طريق يوسف عبد الرازق بصناعة مراد ناجي.

وعزز تقدم الوكرة عيسى العيدوني بالهدف الثاني في الدقيقة 29 بعدما قام لويس ألبيرتو بصناعة الهدف.

وأكد انتصار الوكرة بالهدف الثالث رضوان بركان قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأهدر فايز سليماني ركلة جزاء لقطر في الدقيقة 59.

واختتم رباعية الوكرة أمين زحزوح في الدقيقة 60 بصناعة جديدة من لويس ألبيرتو.

وسجل هدف قطر الوحيد أحمد الراوي قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وعاد حمدي فتحي للمشاركة مع الوكرة بعد فراغه من مباراتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا.

حمدي فتحي شارك الموسم الحالي مع الوكرة في 17 مباراة وسجل هدفين.

ويستعد لمواجهة الغرافة الأربعاء المقبل في الجولة 21 من الدوري القطري.