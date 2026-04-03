في ظهور رونالدو الـ100 وإصابة نبيل عماد.. النصر يؤمن الصدارة بخماسية النجمة

حافظ النصر على صدارة ترتيب الدوري السعودي بانتصاره العريض على النجمة.

وفاز النصر على النجمة 5-2 في مباراة شهدت تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين مؤثرين في مباراته الـ 100 في الدوري السعودي.

وبذلك بلغ مجموع أهداف رونالدو 97 هدفا في الدوري السعودي، على بعد ثلاثة أهداف فقط من مئويته الأولى.

كما وصل رونالدو إلى الهدف رقم 967 في مسيرته التهديفية.

وشهدت المباراة إصابة نبيل عماد لاعب وسط النجمة ومغادرته ملعب المباراة في الدقيقة 35.

وباغت النجمة الجميع وافتتح التسجيل عبر راكان الطليحي عند الدقيقة (44)، مستفيدا من هجمة مرتدة سريعة.

وأدرك عبدالله الحمدان التعادل لنادي النصر في الدقيقة (45+8)، قبل أن يقلب ساديو ماني الطاولة بهدف ثانٍ بعد دقيقة واحدة فقط، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم 2-1.

ونجح البرازيلي فيليبي كوردوزو في تسجيل الهف الثاني عند الدقيقة (47)، إلا أن خبرة النصر حسمت الأمور سريعا، حين تحصل الفريق على ركلة جزاء ترجمها كريستيانو رونالدو إلى الهدف الثالث في الدقيقة (56).

وعزز رونالدو النتيجة بتسجيل الرابع في الدقيقة (73) بعد عمل جماعي منظم، قبل أن يختتم ساديو ماني مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة، معززا موقعه في صدارة الترتيب.

بينما استمر نادي النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، وأصبح قريبا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.