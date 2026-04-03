قبل مواجهة ليفربول.. باريس سان جيرمان يمطر شباك تولوز بثلاثية
الجمعة، 03 أبريل 2026 - 23:53
كتب : FilGoal
حقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا أمام تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي.
وسجل ثلاثية باريس سان جيرمان كل من: عثمان ديمبلي هدفين وجونزالو راموس هدف، بينما أحرز راسموس نيكولايسن هدف تولوز الوحيد.
ووصل باريس سان جيرمان إلى النقطة 63 في صدارة الدوري الفرنسي وبفارق 4 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.
وتجمد رصيد تولوز عند النقطة 37 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.
افتتح عثمان ديمبلي أهداف المباراة أولا عند الدقيقة 23 بتسديدة صاروخية سكنت شباك تولوز بعدما ارتدت من مدافع الفريق الضيف.
وأحرز راسموس نيكولايسن هدف التعادل لصالح تولوز بعد مرور 27 دقيقة من الشوط الأول بصناعة جيبرين سيديبي.
وعاد ديمبلي من جديد ليحرز الهدف الثاني له ولباريس سان جيرمان في الدقيقة 33 بصناعة خيفيتشا كفاراتسخيليا ليكمل رأسية كفارا في شباك تولوز ويعيد التقدم من جديد للفريق الباريسي.
وعند الدقيقة الأخيرة من المباراة اختتم جونزالو راموس ثلاثية باريس سان جيرمان في شباك تولوز، ليصبح البديل الناجح صاحب أكبر عدد أهداف كبديل في تاريخ الفريق الباريسي بـ12 هدف.
ليحقق باريس انتصار ثمين ويؤكد صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ63 نقطة ويوسع الفارق بينه وبين لانس صاحب المركز الثاني لـ4 نقاط.
ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول الأربع المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.