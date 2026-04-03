مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على انتقال بلال عطية لـ راسينج سانتاندير الإسباني

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 22:45

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

كشف مصدر من الأهلي عن موافقة ناديه على انتقال بلال عطية لاعب الفريق الشاب إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني.

وكان عطية قريبا من الانتقال لراسينج سانتاندير في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "وافقنا على انتقال بلال عطية لنادي راسينج سانتاندير الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي".

أخبار متعلقة:
وأضاف "يتبقى 3 مباريات لفريق الشباب خلال الموسم الحالي، وسنسمح بعدهم برحيل اللاعب إلى النادي الإسباني".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن نادي راسينج سانتاندير طلب من الأهلي التعاقد مع بلال عطية. (طالع التفاصيل)

وقضى بلال فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني خلال الفترة السابقة.

ولعب بلال عطية مع منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في قطر.

وودع المنتخب المصري كأس العالم للناشئين من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثية.

الأهلي راسينج سانتاندير بلال عطية
التعليقات
/articles/526458/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-وافقنا-على-انتقال-بلال-عطية-لـ-راسينج-سانتاندير-الإسباني