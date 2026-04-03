سوبوسلاي يكشف آخر تطورات تجديد عقده مع ليفربول

كشف دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول آخر تطورات تجديد تعاقده مع الريدز.

وينتهي عقد سوبوسلاي مع ليفربول صيف 2028.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لموقع ليفربول إيكو: "أحب أن أكون هنا، عائلتي سعيدة، أحب النادي والجماهير وأحب اللعب لهذا الفريق، المفاوضات جارية لتمديد عقدي على المدى الطويل، وأنا متحمس للبقاء هنا".

وواصل "اختيار الرقم 8 كان مرتبطا بتراث جيرارد، لكنني لا أحاول تقليد ما فعله، أريد أن أصنع أسلوبي الخاص في الفريق".

وأتم "من دواعي سروري أن يقول عني محمد صلاح جناح ليفربول أنني أحد أفضل لاعبي العالم، وأول تواصل بيني وبين يورجن كلوب مدرب الريدز السابق لم يكن مثاليا، لكننا تجاوزنا الأمر".

وانضم سوبوسلاي لليفربول صيف 2023 قادما من لايبزيج الألماني.

وخاض مع ليفربول الموسم الحالي 43 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 8 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ليفربول 137 مباراة مسجلا 27 هدفا وصنع 22 آخرين.

وتوج مع ليفربول بـ الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.