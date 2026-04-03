سوبوسلاي يكشف آخر تطورات تجديد عقده مع ليفربول

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

كشف دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول آخر تطورات تجديد تعاقده مع الريدز.

وينتهي عقد سوبوسلاي مع ليفربول صيف 2028.

وقال سوبوسلاي في تصريحات لموقع ليفربول إيكو: "أحب أن أكون هنا، عائلتي سعيدة، أحب النادي والجماهير وأحب اللعب لهذا الفريق، المفاوضات جارية لتمديد عقدي على المدى الطويل، وأنا متحمس للبقاء هنا".

أخبار متعلقة:
مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان سوبوسلاي: إذا استمر ليفربول بهذا المستوى سنحتفل معا بالتأهل لدوري المؤتمر سوبوسلاي:أتحمل مسؤولية أكبر مقارنة بالموسمين الماضيين في ليفربول

وواصل "اختيار الرقم 8 كان مرتبطا بتراث جيرارد، لكنني لا أحاول تقليد ما فعله، أريد أن أصنع أسلوبي الخاص في الفريق".

وأتم "من دواعي سروري أن يقول عني محمد صلاح جناح ليفربول أنني أحد أفضل لاعبي العالم، وأول تواصل بيني وبين يورجن كلوب مدرب الريدز السابق لم يكن مثاليا، لكننا تجاوزنا الأمر".

وانضم سوبوسلاي لليفربول صيف 2023 قادما من لايبزيج الألماني.

وخاض مع ليفربول الموسم الحالي 43 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 8 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ليفربول 137 مباراة مسجلا 27 هدفا وصنع 22 آخرين.

وتوج مع ليفربول بـ الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
