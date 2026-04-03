كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام الجزيرة

واصل فريق الأهلي تصدر دوري رجال كرة اليد بالعلامة الكاملة عقب مرور عشر جولات من المرحلة الختامية.

وتغلب فريق الأهلي على الجزيرة بنتيجة 31-22 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وحسم الأهلي المباراة مبكرا والتي انتهت بفارق 9 أهداف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة منفردا، ويقع الزمالك في المركز التاني برصيد 32.5 نقطة.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في 3 من الـ4 مباريات المتبقية بمسابقة الدوري.

وكان الأهلي توج بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.