كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام الجزيرة
الجمعة، 03 أبريل 2026 - 22:25
كتب : FilGoal
واصل فريق الأهلي تصدر دوري رجال كرة اليد بالعلامة الكاملة عقب مرور عشر جولات من المرحلة الختامية.
وتغلب فريق الأهلي على الجزيرة بنتيجة 31-22 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة.
وحسم الأهلي المباراة مبكرا والتي انتهت بفارق 9 أهداف.
ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة منفردا، ويقع الزمالك في المركز التاني برصيد 32.5 نقطة.
ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في 3 من الـ4 مباريات المتبقية بمسابقة الدوري.
وكان الأهلي توج بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.
وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.
وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.