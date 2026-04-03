جريزمان: سأستمر في مساعدة أتلتيكو بكل شيء.. وسنواجه برشلونة بهذه الطريقة

وعد أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بتقديم أفضل ما لديه ومساعدة الفريق حتى النهاية رغم إعلانه الرحيل.

وأعلن نادي أورلاندو الأمريكي عن التعاقد مع أنطوان جريزمان مع نهاية الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

وقال جريزمان في تصريحات لموقع أتلتيكو مدريد: "أخوض هذه المباريات الأخيرة لي مع أتلتيكو مدريد، بنية بذل كل شيء في كل مباراة وكل تدريب، هذه أشهر قليلة، ويجب أن أعطي كل ما لدي في الملعب".

وواصل "سأستمر في العمل ومحاولة مساعدة الفريق بكل شيء، سواء بالأهداف أو التمريرات الحاسمة أو العمل داخل الملعب، دائمًا أريد أن أفعل أكثر، أعمل أكثر، ألعب أكثر، لدي ثقة كبيرة في المجموعة، وفي المدرب، وفي الجماهير سواء في المباريات على أرضنا أو خارجها".

وعن مواجهة برشلونة في الدوري قال: "علينا الحفاظ على هويتنا من ناحية الصلابة الدفاعية والتوازن بين الهجوم والدفاع، واللعب أمام جماهيرنا سيمنحنا ميزة إضافية".

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة مساء غدا السبت في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وخاض جريزمان مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 43 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع أتلتيكو مدريد لـ488 مباراة مسجلا 211 هدفا وصنع 97 آخرين.