انتهت في الدوري السعودي - النصر (5)-(2) النجمة.. 3 نقاط ثمينة

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 19:59

رونالدو - نبيل عماد - النصر ضد النجمة

قبل مواجهة نبيل عماد.. رونالدو جاهز للمشاركة مع النصر مؤتمر جيسوس - عن تدريب المنتخب السعودي.. وعودة رونالدو وماني لصفوف النصر الإصابة تضرب ثنائي النصر النصر يستعيد ماني قبل مواجهة النجمة

نهاية المباراة

ق90+5 ساديو ماني يسجل الهدف الخامس في شباك النجمة

ق85 العارضة تمنع ساديو ماني من هدف خرافي

ق73 جووووول حكم المباراة يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

ق72 هدف غير محتسب سجله رونالدو بداعي التسلل

ق55 رونالدو يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء

ق47 كاردوسو يسجل هدف التعادل لنادي النجمة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+9 ساديو ماني يسجل الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة

ق45+5 عبد الله الحمدان يسجل هدف التعادل لنادي النصر

ق44 الهدف الأول لنادي النجمة بعد هجمة مرتدة منظمة

ق38 تسددية قوية من أنجيلو لاعب وسط النصر وتصدي رائع من حارس النجمة

ق17 رونالدو يهدر فرصة جديدة للنصر وهدف محقق يضيع

ق6 عبد الله الحمدان يهدر فرصة محققة وتسديدته تمر بجوار مرمى الخلود

انطلاق المباراة

إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
