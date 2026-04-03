انتهت في الدوري السعودي - النصر (5)-(2) النجمة.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر أمام النجمة بالدوري السعودي.

ويلعب النصر ضد النجمة ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري السعودي.

نهاية المباراة

ق90+5 ساديو ماني يسجل الهدف الخامس في شباك النجمة

ق85 العارضة تمنع ساديو ماني من هدف خرافي

ق73 جووووول حكم المباراة يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

ق72 هدف غير محتسب سجله رونالدو بداعي التسلل

ق55 رونالدو يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء

ق47 كاردوسو يسجل هدف التعادل لنادي النجمة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+9 ساديو ماني يسجل الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة

ق45+5 عبد الله الحمدان يسجل هدف التعادل لنادي النصر

ق44 الهدف الأول لنادي النجمة بعد هجمة مرتدة منظمة

ق38 تسددية قوية من أنجيلو لاعب وسط النصر وتصدي رائع من حارس النجمة

ق17 رونالدو يهدر فرصة جديدة للنصر وهدف محقق يضيع

ق6 عبد الله الحمدان يهدر فرصة محققة وتسديدته تمر بجوار مرمى الخلود

انطلاق المباراة