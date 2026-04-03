التشكيل - رونالدو يعود لقيادة هجوم النصر.. ونبيل عماد أساسي مع النجمة

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم نادي النصر السعودي بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب النصر أمام النجمة بعد قليل ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

في المقابل يتواجد لاعب الوسط المصري نبيل عماد في التشكيل الأساسي لنادي النجمة.

مؤتمر جيسوس - عن تدريب المنتخب السعودي.. وعودة رونالدو وماني لصفوف النصر الإصابة تضرب ثنائي النصر قبل مواجهة نبيل عماد.. رونالدو جاهز للمشاركة مع النصر النصر يستعيد ماني قبل مواجهة النجمة

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏كرة قدم‏‏

وجاء تشكيل النصر أمام النجمة كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سياماكان – عبد الإله العمري - سعد الناصر.

الوسط: أنجيلو – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الرحمن غريب.

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الله الحمدان.

ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة.

فيما يتواجد النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

نرشح لكم
إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
