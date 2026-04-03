التشكيل - رونالدو يعود لقيادة هجوم النصر.. ونبيل عماد أساسي مع النجمة

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم نادي النصر السعودي بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب النصر أمام النجمة بعد قليل ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

في المقابل يتواجد لاعب الوسط المصري نبيل عماد في التشكيل الأساسي لنادي النجمة.

وجاء تشكيل النصر أمام النجمة كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سياماكان – عبد الإله العمري - سعد الناصر.

الوسط: أنجيلو – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الرحمن غريب.

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الله الحمدان.

ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة.

فيما يتواجد النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.