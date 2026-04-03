التشكيل - رونالدو يعود لقيادة هجوم النصر.. ونبيل عماد أساسي مع النجمة
الجمعة، 03 أبريل 2026 - 19:43
كتب : FilGoal
عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم نادي النصر السعودي بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة.
ويلعب النصر أمام النجمة بعد قليل ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.
في المقابل يتواجد لاعب الوسط المصري نبيل عماد في التشكيل الأساسي لنادي النجمة.
وجاء تشكيل النصر أمام النجمة كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.
الدفاع: سلطان الغنام – محمد سياماكان – عبد الإله العمري - سعد الناصر.
الوسط: أنجيلو – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الرحمن غريب.
الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الله الحمدان.
ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة.
فيما يتواجد النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.
إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري