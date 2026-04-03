قائمة ريال مدريد - عودة ميليتاو.. وجاهزية بيلينجهام لمواجهة مايوركا

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

عاد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة وتلقيه التصريح الطبي.

وغاب ميليتاو عن ريال مدريد منذ ديسمبر الماضي بعد إصابته أمام سيلتا فيجو في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وأعلن ألفارو أربيلوا قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا في الجولة 30 من الدوري الإسباني غدا السبت.

كومباني يعلن غياب هاري كين أمام فرايبورج.. وموقفه من لقاء ريال مدريد آس: حذر في ريال مدريد بشأن بيلينجهام.. وموقفه من مواجهة بايرن ميونيخ الفوز الثاني في 4 أيام.. سيدات برشلونة ينتصرن مجددا على ريال مدريد بيلد: نوير جاهز لمباراتي فرايبورج وريال مدريد

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - خافي نافارو.

الدفاع: داني كارفخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - ترينت أليكساندر أرنولد - ماركو أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - دين هاوسن.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريل تشواميني - أردا جولر - مانويل أنجيل - سرزار بالاسيوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستنتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب.

فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن إلتشي صاحب المركز 17.

ريال مدريد إيدر ميليتاو
نرشح لكم
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
