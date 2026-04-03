قائمة ريال مدريد - عودة ميليتاو.. وجاهزية بيلينجهام لمواجهة مايوركا

عاد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة وتلقيه التصريح الطبي.

وغاب ميليتاو عن ريال مدريد منذ ديسمبر الماضي بعد إصابته أمام سيلتا فيجو في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وأعلن ألفارو أربيلوا قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا في الجولة 30 من الدوري الإسباني غدا السبت.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - خافي نافارو.

الدفاع: داني كارفخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - ترينت أليكساندر أرنولد - ماركو أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - دين هاوسن.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريل تشواميني - أردا جولر - مانويل أنجيل - سرزار بالاسيوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستنتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب.

فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن إلتشي صاحب المركز 17.