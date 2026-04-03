الثالث على التوالي.. بيراميدز يضرب إنبي برباعية ويواجه زد في نهائي مكرر لكأس مصر

حجز نادي بيراميدز مقعدا في نهائي كأس مصر للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على إنبي.

وفاز بيراميدز على إنبي 4-0 ضمن نصف نهائي كاس مصر على ملعب بتروسبورت.

وسجل ناصر ماهر (هدفين) ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" أهداف بيراميدز.

ويخوض بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الخامسة في تاريخه والثالث على التوالي.

بيراميدز سيواجه زد يوم 10 مايو في نهائي مكرر لنهائي كأس مصر نسخة 2023 - 2024.

وفاز بيراميدز بلقب وحيد لكأس مصر كان على حساب زد، فيما خسر 3 نهائيات، مرتين امام الزمالك وواحدة ضد الأهلي.

وصف المباراة

بدأ نادي بيراميدز المباراة بضغط هجومي بحثا عن التسجيل مبكرا في شباك نادي إنبي.

وافتتح مصطفى زيكو التسجيل وأحرز هدف نادي بيراميدز الأول في الدقيقة 15.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء سددها ناصر ماهر بنجاح في الدقيقة 35.

وواصل بيراميدز سيطرته على أحداث المباراة في الشوط الثاني.

وبعد جملة ثلاثية رائعة سجل ناصر ماهر الهدف الثالث لنادي بيراميدز، والثاني له في المباراة عند الدقيقة 54.

وسدد حامد عبد الله جناح إنبي كرة قوية لكنها مرت أعلى من مرمى بيراميدز.

وبضربة مقصية سجل محمود زلاكة الهدف الرابع لنادي بيراميدز في الدقيقة 60.

وانطلق مصطفى فتحي وأرسل عرضية متقنة لكن مهند لاشين سدد في العارضة وحرم بيراميدز من تسجيل الهدف الخامس.