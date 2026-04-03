مؤتمر أربيلوا: إسبانيا ليست عنصرية.. وما يقال عن مبابي غير صحيح

يرفض ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد اعتبار إسبانيا دولة عنصرية مطالبا بالتصدي لهذه الظواهر.

وشهدت مباراة إسبانيا ضد مصر التي انتهت بالتعادل السلبي في لقاء ودي، هتافات اعتبرها البعض تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ومايوركا بالدوري الإسباني عن العنصرية في مباراة منتخب مصر وإسبانيا: "إسبانيا ليست دولة عنصرية، لكن يجب القضاء على أي سلوك عنصري في الملاعب والمجتمع، سنواصل محاربة هذه الظواهر".

وأدان وزير الرياضة الكتالوني الهتافات العنصرية ضد المسلمين في مباراة مصر ضد إسبانيا. (طالع التفاصيل)

وعن مباراة مايوركا في الدوري الإسباني قال: "عاد اللاعبون بشكل جيد من المباريات الدولية، والأهم أنهم جميعا بخير دون إصابات، معظمهم حصل على دقائق لعب وقدم مستوى مميز، بينما عملنا هنا بجدية، نحن جاهزون لمباراة صعبة أمام منافس قوي على أرضه ويحتاج النقاط مثلنا".

ويستعد ريال مايوركا لمواجهة ريال مدريد في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني على ملعب مايوركا غدا السبت.

وواصل "سأدفع بأفضل تشكيلة للفوز كما أفعل دائما، لدينا 3 مباريات قوية خلال 6 أيام ولا مجال للخطأ، نملك مجموعة رائعة من اللاعبين وسنحتاج الجميع، وكل لاعب له دوره وأهميته، نحن في المكان الذي نريده، ننافس على الدوري ودوري الأبطال، لدينا 9 نهائيات متبقية، ومباراة الغد هي الأولى، لا يوجد هامش للخطأ وعلينا أن نكون في قمة التركيز".

وتحدث عن جاهزية إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد وقال: "سيكون متواجدا غدا، عندما يكون في أفضل حالاته فهو من أفضل المدافعين في العالم، لاعب استثنائي وسيكون حاسما في نهاية الموسم".

وعن جاهزية كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد قال: "كل ما قيل عن إصابته غير صحيح، نريد الحديث عن أهدافه ومستواه، نأمل أن يواصل التسجيل معنا، مبابي لديه التزام كبير مع الفريق ويعرف ما نطلبه منه، نحتاج مجهودا جماعيا من الجميع، وهو أول من يدرك ذلك".

هل سيغيب فينيسيوس عن المباراة؟ "هو مرهق بسبب كثرة المباريات، وهذا طبيعي، لم يحصل على راحة تقريبا منذ بداية العام، سنقيم حالته قبل المباراة".

وأتم "مستقبلي مع ريال مدريد لا يقلقني، سأستمر طالما النادي يريدني، وهدفي الوحيد هو مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب، ويقع مايوركا في المركز 18 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن إلتشي صاحب المركز 17.