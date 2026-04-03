الدوري المصري سيدات - الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويواصل مطاردة مسار

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 17:40

كتب : FilGoal

الأهلي سيدات كرة قدم

انتصرت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 26 من الدوري المصري سيدات.

ورفعت سيدات الأهلي رصيدها لـ 71 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع مسار لحين انتهاء مباراة الفريق ضد زد.

فيما ظل الزمالك ثامنا برصيد 37 نقطة.

وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 8 عن طريق نور يوسف.

وبعد 10 دقائق أضافت لولو نصر الهدف الثاني.

وأكلمت نور خالد الثلاثية في الدقيقة 43، وحافظت سيدات الأهلي على التقدم في الشوط الثاني ليحققن الفوز.

وفي نفس الجولة فاز المقاولون العرب على الطيران 9-0ـ ووادي دجلة على اتحاد بسيون 11-0.

وتفوق بالم هيلز على مودرن سبورت 3-2 والبنك الأهلي على بيراميدز 2-1، وبنفس النتيجة إس أيه كيه على المصري.

وانتصر رع على إنبي بنتيجة 3-1.

الدوري المصري سيدات الأهلي سيدات الزمالك سيدات
