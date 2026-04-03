الدوري المصري سيدات - الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويواصل مطاردة مسار
الجمعة، 03 أبريل 2026 - 17:40
كتب : FilGoal
انتصرت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 26 من الدوري المصري سيدات.
ورفعت سيدات الأهلي رصيدها لـ 71 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع مسار لحين انتهاء مباراة الفريق ضد زد.
فيما ظل الزمالك ثامنا برصيد 37 نقطة.
وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 8 عن طريق نور يوسف.
وبعد 10 دقائق أضافت لولو نصر الهدف الثاني.
وأكلمت نور خالد الثلاثية في الدقيقة 43، وحافظت سيدات الأهلي على التقدم في الشوط الثاني ليحققن الفوز.
وفي نفس الجولة فاز المقاولون العرب على الطيران 9-0ـ ووادي دجلة على اتحاد بسيون 11-0.
وتفوق بالم هيلز على مودرن سبورت 3-2 والبنك الأهلي على بيراميدز 2-1، وبنفس النتيجة إس أيه كيه على المصري.
وانتصر رع على إنبي بنتيجة 3-1.
نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري