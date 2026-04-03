انتهت في كأس مصر - إنبي (0)-(4) بيراميدز.. السماوي إلى النهائي
الجمعة، 03 أبريل 2026 - 16:52
كتب : FilGoal
زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة إنبي أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والمقررة على ملعب بتروسبورت.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام زد في المباراة النهائية.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام زد في المباراة النهائية.
نهاية المباراة
ق89 انطلاقة رائعة من مصطفى فتحي وعرضية متقنة لكن مهند لاشين يسدد في العارضة ويحرم بيراميدز من تسجيل الهدف الخامس.
ق60 زلاكة يسجل الهدف الرابع بطريقة رائعة
ق54 ناصر ماهر يسجل الهدف الثالث بعد جملة رائعة وتسديدة متقنة سكنت الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز من ركلة جزاء
ق14: مصطفى زيكو يسجل الأول لبيراميدز بعد مراوغة مميزة من زالاكا وسددها في المرمى
بداية المباراة
