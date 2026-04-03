التشكيل - زيكو يقود هجوم بيراميدز.. وكهربا على مقاعد بدلاء إنبي في نصف نهائي الكأس

يلتقي إنبي أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في المباراة المقررة على استاد بتروسبورت الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وقرر كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز الدفع بـ مصطفى زيكو مهاجما للفريق في ظل غياب فيستون ماييلي نظرا لمشاركته مع منتخب بلاده الكونغو في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

أما حمزة الجمل مدرب إنبي، فقرر الدفع بأقطاي عبد الله في الهجوم، والإبقاء على محمود عبد المنعم كهربا على مقاعد البدلاء.

ويبدأ بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى فتحي - محمود زلاكة - مصطفى زيكو

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد عاطف "قطة" - إيفرتون - دودو الجباس

أما إنبي فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بودي سمير

الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد شرقية - مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - علي محمود - محمد حتحوت

الهجوم: حامد عبد الله - أقطاي عبد الله

وعلى مقاعد البدلاء: رضا سيد - محمود كهربا - أحمد زكي - صلاح زايد - عماد ميهوب - مهاب سامي - محمد جوادي - سليماني جاريا - سيد سعيد

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام زد في المباراة النهائية.