سكاي: جاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا

توصل جينارو جاتوزو المدير الفني لـ منتخب إيطاليا لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي على إنهاء عقده بالتراضي.

ويأتي ذلك بعد استقالة جابريلي جرافينا من منصب رئيس الاتحاد وجانلويجي بوفون من منصب مدير المنتخب عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن كل ما تبقى هو التوقيعات والإعلان الرسمي المتوقع صدوره قريبا.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

جاتوزو تولى مهمة تدريب منتخب إيطاليا خلفا للوتشيانو سباليتي.

وحقق الفوز في 6 مباريات من 8 وخسر مباراة وتعادل في 1 جميعها خلال مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.