تنس طاولة - هنا جودة تواصل كتابة التاريخ وتتأهل لربع نهائي كأس العالم لأول مرة

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 13:41

كتب : محمد سمير

هنا جودة

واصلت هنا جودة لاعب مصر في تنس الطاولة كتابة التاريخ ووصلت إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخها.

وتستضيف مدينة ماكاو الصينية منافسات كأس العالم لرجال وسيدات تنس الطاولة حتى 5 أبريل الجاري.

وأصبحت هنا أول عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

وفازت هنا في دور الـ 16 على الفرنسية جيا يوان بنتيجة 4 أشواط مقابل 3.

وتفوقت الفرنسية في الشوط الأول 11-9 وتقدمت هنا في النتيجة بفضل فوزها في الشوطين الثاني والثالث 11-9 و11-5.

وتعادلت الفرنسية في الشوط الرابع بنتيجة 16-14 ثم تقدمت بنتيجة 11-8 في الشوط الخامس لتصبح النتيجة 3-2 للفرنسية.

وقلبت هنا الطاولة على الفرنسية بفوزها في الشوط السادس 11-8 ثم 13-11 في الشوط الفاصل.

وتأهلت هنا المصنفة الـ 26 على العالم لمواجهة الصينية صن ينجشا في ربع النهائي، وستقام المباراة غدا السبت.

ويحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 90 ألف دولار والوصيف على 50 ألف دولار.

