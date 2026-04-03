ساهم في 5 أهداف خلال 4 مباريات.. نيمار يصنع هدفا في فوز سانتوس بالدوري البرازيلي

نيمار يصنع هدفا في فوز سانتوس أمام ريمو في الجولة التاسعة من الدوري البرازيلي

صنع نيمار نجم سانتوس هدفا في فوز فريقه أمام ريمو بالدوري البرازيلي.

وشارك نيمار أساسيا في تشكيل فريقه بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام كروزيرو.

وتحصل نيمار على بطاقة صفراء في الدقيقة 86 بعد اشتباكه مع لاعبي منافسه.

وصنع نيمار الهدف الأول لسانتوس إلى زميله ثاسيانو مسجل الهدف في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أضاف مويسيس ريبيرو الهدف الثاني لسانتوس في الدقيقة 82.

ورفع سانتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13 من فوزين، و4 تعادلات و3 هزائم.

وصنع نيمار هدفه الثاني أمام ريمو، فيما سجل 3 أهداف، ليساهم إجمالا في 5 أهداف خلال 4 مباريات خاضهم هذا الموسم مع الفريق.

وغاب نيمار عن قائمة منتخب البرازيل في التوقف الدولي الماضي والتي واجه فيها منتخب السيليساو كل من فرنسا، وكرواتيا.

وتعرض منتخب البرازيل لهزيمة أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف، وانتصر أمام كرواتيا بنتيجة 3-1.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي للمنتخب البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي قبل توقف مارس: "عدم استدعاء نيمار؟ لأنه ليس جاهزا بنسبة 100%، أنت بحاجة إلى لاعبين جاهزين، لكن من الممكن أن ينضم نيمار لقائمة كأس العالم إذا كان قادرا على اللعب".