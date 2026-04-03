عمر الهلالي: إسبانيا ليست بلدا عنصرية.. وما حدث قلة احترام

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

عمر الهلالي - إسبانيول

أوضح المغربي عمر الهلالي لاعب إسبانيول أن إسبانيا ليست بلدا عنصرية.

وأقيمت المباراة على ملعب إسبانيول، وشهدت هتافات عنصرية ضد المسلمين، إلى جانب صافرات استهجان للنشيد الوطني المصري، وهو ما فتح الباب لإدانة هذا الفعل من المسؤولين في البلاد ولامين يامال لاعب المنتخب.

وقال الهلالي لاعب إسبانيول عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أعتقد أن كل شيء واضح، فالصور موجودة. لا أعرف كم من الناس، صحيح أنها أقلية، لكن من هناك فصاعدا، كل واحد يفعل ما يراه".

للعنصرية على الهلالي.. ماركا: تقرير حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول يدين رافا مير كادينا سير: المغرب يطالب باستضافة نهائي كأس العالم بدلا من إسبانيا بسبب العنصرية اتحاد الكرة يصدر بيانا حول واقعة العنصرية في لقاء مصر وإسبانيا "الهتافات دليل على جهلكم وعنصريتكم".. بيان لامين يامال بعد ما بدر من جماهير إسبانيا

وأضاف "الحقيقة أن الهتافات كانت مؤسفة، سواء كانت موجّهة للمسلمين، أو للمسيحيين، أو لأي ديانة أخرى. أعتقد أن هذا عدم احترام لدين يتبعه عدد كبير من الناس، وأراه قلة احترام، وأكرر: لأي دين في العالم".

وأردف "في النهاية أنا دائما كنت أفكر أن إسبانيا ليست بلدا عنصريا، على الأقل من تجربتي الشخصية ومن جانب عائلتي، فهي ليست كذلك بالنسبة لي. ربما هناك من يقول نعم، ومن مر ببعض المواقف، وآخرون لا".

وأوضح "لكن كما قلت، أعتقد أن عدد الذين يتصرفون بهذه الطريقة قليل جدا، وفي كل بلد يوجد مثل هؤلاء، لأن للأسف في العالم هناك أشخاص سيئون، سواء في العنصرية أو في أمور كثيرة أخرى".

وأتم "لهذا لا يمكن تعميم الأمر على بلد كامل فيه هذا العدد الكبير من الناس الطيبين بسبب قلة قليلة. أعتقد أن فعل ذلك سيكون تصرفا سيئا، وهذا هو رأيي".

وسبق أن الهلالي لموقف عنصري في الأول من مارس الماضي من رافا مير لاعب إلتشي وتم تفعيل بروتوكول المناهض للعنصرية بإيقافها لمدة 3 دقائق بسبب شكوى اللاعب المغربي.

ويستضيف كأس العالم 2030 كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال بشكل مشترك.

من جانب آخر، أدانت جهات حكومية إسبانية الهتافات، وقررت إحالة الواقعة إلى التحقيق.

كما أثارت الأحداث ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي، من بينها موقف لامين يامال الذي رفض تلك التصرفات.

سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم بخلاف باستوني.. برشلونة يستهدف مدافعا جديدا من الدوري الإيطالي جوريتسكا: نريد تغيير نتائجنا السلبية أمام ريال مدريد لو نورماند: لو ارتكبت نفس خطأ جيرارد مارتن كنت سأطرد.. والحكم زاد التوتر برشلونة يوضح إصابة بيرنال وأراوخو تقارير: برشلونة يحدد موقف أراوخو وبيرنال قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
