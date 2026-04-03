عمر الهلالي: إسبانيا ليست بلدا عنصرية.. وما حدث قلة احترام

أوضح المغربي عمر الهلالي لاعب إسبانيول أن إسبانيا ليست بلدا عنصرية.

وأقيمت المباراة على ملعب إسبانيول، وشهدت هتافات عنصرية ضد المسلمين، إلى جانب صافرات استهجان للنشيد الوطني المصري، وهو ما فتح الباب لإدانة هذا الفعل من المسؤولين في البلاد ولامين يامال لاعب المنتخب.

وقال الهلالي لاعب إسبانيول عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أعتقد أن كل شيء واضح، فالصور موجودة. لا أعرف كم من الناس، صحيح أنها أقلية، لكن من هناك فصاعدا، كل واحد يفعل ما يراه".

وأضاف "الحقيقة أن الهتافات كانت مؤسفة، سواء كانت موجّهة للمسلمين، أو للمسيحيين، أو لأي ديانة أخرى. أعتقد أن هذا عدم احترام لدين يتبعه عدد كبير من الناس، وأراه قلة احترام، وأكرر: لأي دين في العالم".

وأردف "في النهاية أنا دائما كنت أفكر أن إسبانيا ليست بلدا عنصريا، على الأقل من تجربتي الشخصية ومن جانب عائلتي، فهي ليست كذلك بالنسبة لي. ربما هناك من يقول نعم، ومن مر ببعض المواقف، وآخرون لا".

وأوضح "لكن كما قلت، أعتقد أن عدد الذين يتصرفون بهذه الطريقة قليل جدا، وفي كل بلد يوجد مثل هؤلاء، لأن للأسف في العالم هناك أشخاص سيئون، سواء في العنصرية أو في أمور كثيرة أخرى".

وأتم "لهذا لا يمكن تعميم الأمر على بلد كامل فيه هذا العدد الكبير من الناس الطيبين بسبب قلة قليلة. أعتقد أن فعل ذلك سيكون تصرفا سيئا، وهذا هو رأيي".

وسبق أن الهلالي لموقف عنصري في الأول من مارس الماضي من رافا مير لاعب إلتشي وتم تفعيل بروتوكول المناهض للعنصرية بإيقافها لمدة 3 دقائق بسبب شكوى اللاعب المغربي.

ويستضيف كأس العالم 2030 كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال بشكل مشترك.

من جانب آخر، أدانت جهات حكومية إسبانية الهتافات، وقررت إحالة الواقعة إلى التحقيق.

كما أثارت الأحداث ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي، من بينها موقف لامين يامال الذي رفض تلك التصرفات.