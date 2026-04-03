إصابة جيمس رودريجز بـ "جفاف شديد" وإيداعه في المستشفى لمدة 72 ساعة

أعلن الاتحاد الكولومبي تفاصيل الحالة الصحية لـ جيمس رودريجز قائد المنتخب عقب إيداعه في المستشفى لمدة 72 ساعة.

خاميس رودريجيز النادي : مينيسوتا يونايتد

وأوضح البيان أن اللاعب المخضرم تعرض لحالة جفاف شديدة عقب مباراة فرنسا الودية التي انتهت بالخسارة 3-1، وأوضح الاتحاد تحسن حالة اللاعب وعدم ارتباطها بالأنشطة الرياضية.

وجاء بيان الاتحاد الكولومبي

يود الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، من خلال جهازه الطبي وإدارة المنتخبات، إبلاغ الرأي العام ووسائل الإعلام بحالة قائد منتخب كولومبيا: جيمس رودريجز.

تمّ التأكيد، بعد التواصل مع مركز طبي في ولاية مينيسوتا، أن لاعب خط الوسط كان تحت المراقبة الطبية بسبب حالة صحية غير مرتبطة بالنشاط الرياضي، ظهرت على اللاعب في اليوم التالي للمباراة أمام فرنسا، حالة جفاف شديدة استدعت إدخاله إلى المستشفى خلال الـ 72 ساعة الماضية لمتابعة وضعه طبيا بشكل وقائي ولإتمام عملية تعافيه.

من المهم التوضيح أن هذه الحالة لا علاقة لها بإصابات عضلية أو هيكلية، وليست مرتبطة بممارسته لأنشطته الكروية.

ولحسن الحظ، يشير التقرير الطبي الحالي إلى تحسن ملحوظ وتطور إيجابي مستمر.

ويحافظ الجهاز الطبي لمنتخب كولومبيا على تواصل دائم ومنسّق مع نادي مينيسوتا يونايتد لمتابعة حالة اللاعب بشكل دقيق.

ومن جانب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، نتمنى لجيمس شفاء سريعا وتعافيا كاملا.

— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 2, 2026

صاحب الـ 34 عاما شارك في المباراة ضد فرنسا أساسيا وخرج من أرض الملعب في الدقيقة 63.

وأوضح مينيسوتا يونايتد نادي روديجز في الدوري الأمريكي أن موقفه من مباراة لوس أنجلوس جالاكسي المرتقبة سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الجمعة.

ومنذ انضمامه لصفوف مينيسوتا لم يخض جميس سوى 39 دقيقة فقط مع الفريق بسبب الإصابات.

وشارك جيمس في خسارة كولومبيا من كرواتيا وفرنسا وديا والتي أقيمت كلاهما في أمريكا.

ويستعد منتخب كولومبيا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم أوزبكستان والبرتغال والكونغو الديمقراطية.