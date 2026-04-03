كومباني يعلن غياب هاري كين أمام فرايبورج.. وموقفه من لقاء ريال مدريد

أعلن فينسنت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ غياب هاري كين عن مواجهة فرايبورج في الدوري الألماني.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فرايبورج في الجولة 28 من الدوري الألماني غدا السبت، في الثالثة والنصف عصرا.

وقال المدير الفني لـ بايرن ميونيخ خلال المؤتمر الصحفي: "شعر هاري كين بألم يوم الأحد الماضي في مران منتخب إنجلترا، ولذلك لن يكون متاحا معنا ضد فرايبورج غدا السبت".

وأوضح "ورغم ذلك أنا متفائل بشأن يوم الثلاثاء (أمام ريال مدريد). ليس الوضع مثاليا، كنت أتمنى أن يكون حاضرا ضد فرايبورج لكن حتى الآن ليس ممكنا".

وسيخوض البافاري مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل البطل التاريخي لأبطال أوروبا.

وتابع "يبدو الوضع جيدا بشكل عام، نيكولاس جاكسون موقوف، وكنت أتمنى وجود هاري، لكن هذا لن يحدث".

وأردف "جمال موسيالا موجود، وألفونسو ديفيز أيضا، وهيروكي إيتو اكتسب خبرة في اللعب مع المنتخب الياباني، وعاد مانويل نوير وبافلوفيتش أيضا. وسنرى من سيبدأ أساسيا في التشكيل".

وغاب كين عن مباراتي إنجلترا ضد أوروجواي واليابان الوديتين الأسبوع الماضي.

وخاض كين صاحب الـ 32 عاما 40 مباراة سجل 48 هدفا في جميع المسابقات وصنع 5.

ويتصدر كين ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند.