مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده

كشف مصدر مقرب من إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي، المعار من الجزيرة الإماراتي، عن تفاصيل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وانضم إبراهيم عادل لصفوف نورشيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند نية الشراء مع نهاية الموسم.

وقال المصدر المقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إبراهيم عادل مرتبط بعقد مع نادي نورشيلاند الدنماركي حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء."

وأضاف "يملك نورشيلاند الحق في ضم إبراهيم عادل بصفة نهائية من الجزيرة الإماراتي مقابل 2 مليون يورو في حالة موافقة الطرفين."

وأوضح "في حالة عدم تفعيل بند الشراء، يعود إبراهيم عادل لصفوف الجزيرة الإماراتي بعد نهاية الموسم."

وكشف "تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد إبراهيم عادل مع الجزيرة 4 مليون دولار، وبالتالي أي نادي يرغب في ضم اللاعب بعد عودته للإمارات سيكون ملزما بدفع تلك القيمة."

وربطت تقارير صحيفة، إبراهيم عادل بالانتقال للنادي الأهلي مع نهاية الموسم.

وسبق أن استنكر حسام الزناتي نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند، ما تم تداوله عن أن انتقال إبراهيم للنادي الدنماركي يعد خطوة من أجل الانضمام للأهلي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

يذكر أن نادي نورشيلاند الدنماركي مملوك لرجل الأعمال المصري محمد منصور.

وكشف النادي الأهلي عن قرارات بشأن قطاع الكرة بتكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شئون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه على التصور المقدم من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ المكلفين بملف الكرة واستعدادا للموسم الجديد، تقرر: توجيه الشكر للجنة التخطيط. وتوجيه الشكر لإدارة البحث عن المواهب. وتوجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

وشارك إبراهيم عادل مع منتخب مصر في ودية السعودية الأخيرة كبديل لمدة 32 دقيقة، فيما لم يشارك في مباراة إسبانيا.

ولعب إبراهيم عادل بقميص نورشيلاند منذ انضمامه في 4 مباريات بكافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدًا.