سكالوني: حزين لعدم تأهل إيطاليا لكأس العالم.. كانت طريقة قاسية

الخميس، 02 أبريل 2026 - 23:46

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

عبر ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن حزنه لعدم تأهل منتخب إيطاليا لكأس العالم 2026.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة أمام البوسنة في الملحق الأوروبي.

وتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014، فيما استمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وقال سكالوني في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "لدي أصول إيطاليا، جدي الأكبر كان إيطاليًا، أشعر بالحزن لأنه إلى جانب كوني لعبت هناك، فهي دولة اعتبرها شقيقة للأرجنتين، تحبنا كثيرًا، وهو منتخب أحدث تأثيرا."

وأكمل "أعتقد أننا نحن كأرجنتينيين لا نحب ذلك، إنه أمر محزن خاصة بسبب الطريقة التي حدث بها ذلك، طريقة قاسية وغير عادلة."

وأضاف "لقد لعبوا بـ 10 لاعبين منذ الشوط الأول، خارج أرضهم، عندما لا يكون الحظ حليفك الأمر يكون في غاية الصعوبة."

ولعب سكالوني مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2006 في ألمانيا، حيث شارك في مباراة وحيدة أمام المكسيك في دور الـ 16 وفازت بها الأرجنتين 2-1.

وتوج المنتخب الإيطالي بلقب مونديال 2006 بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فرنسا، للمرة الرابعة والأخيرة في تاريخ الآزوري .

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.

