بعد استبعاده من قائمة البرازيل.. نيمار يقود تشكيل سانتوس الأساسي أمام ريمو

الخميس، 02 أبريل 2026 - 23:33

كتب : FilGoal

عاد نيمار إلى تشكيل سانتوس أمام ريمو في الدوري البرازيلي، بعد غيابه عن مباراة سانتوس الماضية أمام كروزيرو.

وأعلن كوكا مدرب سانتوس، التشكيل الرسمي لمواجهة ريمو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جابريال برازاو.

الدفاع: إيجور فينيسيوس - لوكاس فيريسيمو - لوان بيريز - جونزالو إيسكوبار.

الوسط: كريستيان أوليف - جوستافو هنريكي - تاسيانو.

الهجوم: نيمار - روني - ألفارو باريال.

واحتفل نادي سانتوس بنجمه نيمار في مواجهة كورينثيانز بعد وصوله إلى المباراة رقم 800 في مسيرته الاحترافية.

وغاب نيمار عن قائمة منتخب البرازيل في التوقف الدولي الماضي والتي واجه فيها منتخب السيليساو كل من فرنسا، وكرواتيا.

وتعرض منتخب البرازيل لهزيمة أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف، وانتصر أمام كرواتيا بنتيجة 3-1.

واستقر كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل على اختيار 24 لاعبا للقائمة النهائية لكأس العالم 2026 من أصل 26 لاعبا.

ووفقا لشبكة ESPN Brazil فإن نيمار يغيب عن الـ24 لاعبا المشاركين في كأس العالم 2026 في يونيو المقبل.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، ولمعرفة تفاصيل المجموعات الآخرى من هنا.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل.

وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لنسخة كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

