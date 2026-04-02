رغم اهتمام غانا.. الشرق الأوسط: رينارد مستمر في قيادة الأخضر السعودي

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن موقف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي.

وتلقى منتخب السعودية خسارتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس أمام مصر وصربيا.

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره المصري برباعية نظيفة، قبل تلقي خسارة ثانية أمام صربيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر بالاتحاد السعودي أن المدرب الفرنسي مستمر في قيادة منتخب السعودية في كأس العالم 2026.

وأفادت التقارير أن رينارد تلقى عرضا من المنتخب الغاني، إلا أن الرد جاء باعتذار واضح عن هذا الأمر بسبب ارتباطه بعقد مع المنتخب السعودي.

وكشف المصدر أن رينارد يحصل على ثقة وتقدير كبيرين داخل غرفة الملابس، حيث يرى اللاعبون أنه الخيار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة.

ومنذ عودة الفرنسي هيرفي رينار إلى منصبه مجدداً في نوفمبر 2024 لعب الأخضر تحت قيادته 27 مواجهة، حقق الفوز في 10 مباريات، وخسر 11، فيما تعادل في 6 واجهات.

وسجل المنتخب تحت قيادته 27 هدفا، فيما تلقت شباكه 32 هدفا.