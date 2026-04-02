مؤتمر جيسوس - عن تدريب المنتخب السعودي.. وعودة رونالدو وماني لصفوف النصر

الخميس، 02 أبريل 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

نفى جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي، تلقيه عرضا لتدريب المنتخب السعودي قبل كأس العالم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف عدم صحة ماتم تداوله عن إنهاء تعاقده مع هيرفي رينارد مدرب الأخضر.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قبل مواجهة النجمة: "أعرف كرة القدم السعودية منذ نحو سبعة مواسم، اللاعب السعودي تطوَّر كثيرًا وبشكل ملحوظ، بفضل المدربين الكبار واحتكاكهم مع اللاعبين الأجانب، والأخضر حاليًّا أفضل من السابق، وسيظهر بواجهة مشرفة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، وأعتقد أنه سيعبر دور المجموعات."

وردا على سؤال عن إذا كان سيقبل بمهمة تدريب المنتخب السعودي لو تم عرض الأمر عليه، قائلاً "لا يوجد في كرة القدم كلمة لو."

وأضاف "تفاوضت مع الاتحاد السعودي لتدريب المنتخب قبل عامين، ولكنني ذهبت لتدريب الهلال."

وأكمل "اليوم أنا متواجد مع النصر، ونريد تحقيق لقب الدوري، وأريد من الجماهير أن يدعموا الفريق، حاليًّا النصر يعيش لحظات مهمة."

وتابع "تفصلنا خطوات عن اللقب، لا يوجد الكثير من الوقت ويجب أن نحافظ على نفس أفكارنا، في الفترة المقبلة سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ونسبة خطر الإصابة ترتفع، لا بد أن نفوز، يتبقى لنا 8 نهائيات في بطولة الدوري".

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال قبل 8 جولات من النهاية.

وكشف جيسوس عن عودة لاعبيه المصابين قبل مواجهة النجمة "كريستيانو رونالدو وساديو ماني جاهزان لخوض مواجهة النجمة، وسنرى الحالة البدنية لكينجسلي كومان إذا كان سيشارك أم لا، لكن حالته غير مقلقة، وأعتقد أنَّ فترة التوقف كانت جيدة للمدافع الإسباني إيجور مارتينيز لنستعيده الفترة المقبلة، بعد إصابته في آخر مباراة."

وغاب رونالدو وماني عن منتخبي البرتغال والسنغال خلال فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة.

ويستضيف النصر منافسه النجمة، في تمام الثامنة مساء الجمعة في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

