قائمة بيراميدز - غياب ماييلي.. وتواجد فاخوري أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر

الخميس، 02 أبريل 2026 - 21:04

كتب : FilGoal

يغيب فيستون ماييلي عن قائمة بيراميدز التي ستواجه إنبي في كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره إنبي في الخامسة من مساء الجمعة على ستاد بتروسبورت في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وشارك ماييلي في تأهل الكونغو الديمقراطية لكأس العالم بعد الفوز أمام جامايكا بهدف نظيف في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة إنبي في كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم.

الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى "زيكو" - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى فتحي.

الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويلتقي الفائز من نصف النهائي أمام زد الذي تأهل لنهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وتأتي مواعيد مباريات بيراميدز في أبريل كالآتي:

الجمعة 3 أبريل - إنبي × بيراميدز - كأس مصر.

السبت 11 أبريل - بيراميدز × المصري - الدوري المصري.

الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز - الدوري المصري.

الإثنين 27 أبريل - بيراميدز × الأهلي - الدوري المصري.

