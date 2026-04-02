بعد تعافيه من الإصابة.. صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

الخميس، 02 أبريل 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

محمد+صلاح

شارك محمد صلاح جناح ليفربول في تدريبات الريدز الجماعية صباح اليوم الخميس بعد العودة من الإصابة.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي السبت المقبل في إطار الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في مباراة جالتا سراي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-0.

أخبار متعلقة:
سلوت: سيغادر محمد صلاح ليفربول كأسطورة كأيقونة عالمية.. Pepsi Football Nation تحتفل بمحمد صلاح الذي يجسد ماضي وحاضر ومستقبل شغف كرة القدم كلوب: سيظل هناك فراغ في ليفربول بعد رحيل محمد صلاح محمد منصور يكشف رأيه في ضم صلاح لـ سان دييجو الأمريكي

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورا من تدريبات اليوم الخميس عقب عودة اللاعبين من التوقف الدولي.

وشهدت التدريبات تواجد محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة.

No description available.

وأعلن أرني سلوت مدرب ليفربول في الأمس الأربعاء عن جاهزية محمد صلاح لمباراة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم محمد صلاح لليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وشارك اللاعب الدولي المصري مع ليفربول الموسم الحالي في 34 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

وخاض مع ليفربول في إجمالي المباريات 435 مباراة مسجلا 255 هدفا وصنع 122 آخرين.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526395/بعد-تعافيه-من-الإصابة-صلاح-يشارك-في-تدريبات-ليفربول-قبل-مواجهة-مانشستر-سيتي