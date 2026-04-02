بعد تعافيه من الإصابة.. صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

شارك محمد صلاح جناح ليفربول في تدريبات الريدز الجماعية صباح اليوم الخميس بعد العودة من الإصابة.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي السبت المقبل في إطار الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في مباراة جالتا سراي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-0.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورا من تدريبات اليوم الخميس عقب عودة اللاعبين من التوقف الدولي.

وشهدت التدريبات تواجد محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة.

وأعلن أرني سلوت مدرب ليفربول في الأمس الأربعاء عن جاهزية محمد صلاح لمباراة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم محمد صلاح لليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وشارك اللاعب الدولي المصري مع ليفربول الموسم الحالي في 34 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

وخاض مع ليفربول في إجمالي المباريات 435 مباراة مسجلا 255 هدفا وصنع 122 آخرين.