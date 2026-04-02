تنس طاولة - هنا جودة تهزم بطلة تايوان وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم لأول مرة

حسمت هنا جودة بطاقة تأهلها إلى ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وتستضيف مدينة ماكاو الصينية منافسات كأس العالم لرجال وسيدات تنس الطاولة حتى 5 أبريل الجاري.

وتغلبت هنا جودة على التايوانية تشينج تشينج المصنفة 18 عالميا بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مرحلة المجموعات.

وتتواجد هنا جودة في المركز 26 بالتصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة.

وتواجه هنا جودة، الفرنسية من أصل صيني جيا يوان في ثمن النهائي.

وتقام مباراة ثمن النهائي غدا الجمعة.

ومن جانبها أعربت هنا جودة عن سعادتها بتحقيق ذلك الإنجاز في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد تنس الطاولة.

وقالت هنا جودة عبر الموقع الرسمي لاتحاد تنس الطاولة: "لدي شعور مجنون الآن، بصراحة لم أتوقع هذا الإنجاز، لم يسبق لي تخطي مرحلة المجموعات في كأس العالم".

واختتمت هنا جودة تصريحاتها "خسرت أمام لاعبة تايوان في آخر مواجهة بيننا، أنا سعيدة جدا بالحفاظ على تركيزي رغم الضغط وحسم التأهل في النهاية".