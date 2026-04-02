منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين

الخميس، 02 أبريل 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

مصر ضد ليبيا - شمال إفريقيا للناشئين

عزز منتخب مصر تحت 17 عاما حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين بالفوز على نظيره الليبي.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمد قبلان هدف منتخب ليبيا، قبل أن يحرز الثنائي أحمد صفوت ومحمد جمال هدفي الفراعنة.

أخبار متعلقة:
تحت الأمطار.. منتخب الناشئين يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة ليبيا أدار المباراة الأولى.. التمسماني حكما لمباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين مواعيد مباريات الخميس 2 أبريل- مصر أمام ليبيا في شمال إفريقيا للناشئين.. ودوري المحترفين تحت الأمطار.. منتخب الناشئين يؤدي تدريبه استعدادا لمواجهة ليبيا

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاتي خلف منتخب المغرب المتصدر برصيد 9 نقاط في انتظار باقي مباريات الجولة الرابعة.

فيما توقف رصيد منتخب ليبيا عند صفر من النقاط بعدما تلقى الهزيمة الثالثة.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم.

ويخوض منتخب مصر مباراة الجولة الأخيرة أمام الجزائر.

وتخوض منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة ليبيا منظم البطولة، تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام.

وصف المباراة

شهدت بداية المباراة تسديدة صاروخية من دانيال تمر بجوار مرمى منتخب ليبيا في محاولة مصرية خطيرة.

وفي محاولة ثانية تصدي محمد منصور حارس منتخب ليبيا لتسديدة عمر فودة القوية.

وشهدت الدقيقة 35 هدف التقدم لمنتخب ليبيا بعد تسديدة أرضية زاحفة عن طيرق محمد قبلان.

وعدل منتخب مصر النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق البديل أحمد صفوت في الدقيقة 48.

وسجل زياد سعودي هدفا لمنتخب مصر لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

واستطاع محمد جمال تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وأنقذ مالك عمرو حارس منتخب مصر هدف محقق بعد تسددية قوية من محمد قبلان.

وحافظ لاعبو منتخب مصر على التقدم بالنتيجة حتى صافرة النهاية ليحقق الفراعنة الصغار انتصارا ثمينا.

منتخب مصر للناشئين بطولة شمال إفريقيا تحت 17
نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
