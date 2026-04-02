منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين

عزز منتخب مصر تحت 17 عاما حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين بالفوز على نظيره الليبي.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وسجل محمد قبلان هدف منتخب ليبيا، قبل أن يحرز الثنائي أحمد صفوت ومحمد جمال هدفي الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط في المركز الثاتي خلف منتخب المغرب المتصدر برصيد 9 نقاط في انتظار باقي مباريات الجولة الرابعة.

فيما توقف رصيد منتخب ليبيا عند صفر من النقاط بعدما تلقى الهزيمة الثالثة.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم.

ويخوض منتخب مصر مباراة الجولة الأخيرة أمام الجزائر.

وتخوض منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة ليبيا منظم البطولة، تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام.

وصف المباراة

شهدت بداية المباراة تسديدة صاروخية من دانيال تمر بجوار مرمى منتخب ليبيا في محاولة مصرية خطيرة.

وفي محاولة ثانية تصدي محمد منصور حارس منتخب ليبيا لتسديدة عمر فودة القوية.

وشهدت الدقيقة 35 هدف التقدم لمنتخب ليبيا بعد تسديدة أرضية زاحفة عن طيرق محمد قبلان.

وعدل منتخب مصر النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق البديل أحمد صفوت في الدقيقة 48.

وسجل زياد سعودي هدفا لمنتخب مصر لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

واستطاع محمد جمال تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وأنقذ مالك عمرو حارس منتخب مصر هدف محقق بعد تسددية قوية من محمد قبلان.

وحافظ لاعبو منتخب مصر على التقدم بالنتيجة حتى صافرة النهاية ليحقق الفراعنة الصغار انتصارا ثمينا.