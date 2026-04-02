استقالة جرافينا من رئاسة الاتحاد الإيطالي بعد فشل التأهل لكأس العالم

أعلن جابرييلي جرافينا استقالته من رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقب فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وجاءت الاستقالة خلال اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد، بعد الخسارة أمام البوسنة في نهائي الملحق.

ومن المقرر إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد يوم 22 يونيو المقبل.

وشهد الاجتماع حضور عدد من مسؤولي الكرة الإيطالية، من بينهم رؤساء روابط الدرجات المختلفة وممثلو اللاعبين والمدربين.

وتولى جرافينا رئاسة الاتحاد منذ أكتوبر 2018، وحقق خلال فترته لقب يورو 2020، لكنه فشل في قيادة المنتخب للتأهل إلى نسخ 2022 و2026 من كأس العالم.

كما جاء تعيين كل من لوتشيانو سباليتي وجينارو جاتوزو مدربين للمنتخب خلال فترة رئاسته.

وتعرض جرافينا لضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة من جماهير ومسؤولي الكرة الإيطالية، للمطالبة برحيله عقب الإخفاق الأخير.

ومن المنتظر أن يتنافس على المنصب عدد من الأسماء البارزة، أبرزهم جيوفاني مالاجو، إلى جانب أسماء أخرى داخل المنظومة.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.