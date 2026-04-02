بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026

اكتمل عقد المتأهلين لمنافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بقارة أمريكا الشمالية.

وحسم منتخب العراق المقعد 48 في كأس العالم 2026 بعد التأهل من الملحق العالمي.

وبذلك تأهلت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك والتشيك وتركيا والسويد من الملحق.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.

ويستعرض FilGoal.com ترتيب ومواعيد جميع المباريات في دور المجموعات.

وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

المجموعة الأولى

المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

الجولة الأولى

المسكيك × جنوب إفريقيا - 11 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

كوريا الجنوبية × التشيك - 12 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية

التشيك × جنوب إفريقيا - 18 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

المكسيك × كوريا الجنوبية - 19 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

التشيك × المكسيك - 25 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية - 25 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

المجموعة الثانية

كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا

الجولة الأولى

كندا × البوسنة والهرسك - 12 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

قطر × سويسرا - 13 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

الجولة الثانية

سويسرا × البوسنة والهرسك - 18 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

كندا × قطر- 19 يونيو 2026 الساعة واحدة فجرا.

الجولة الثالثة

سويسرا × كندا - 24 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مسار 1 في أوروبا × قطر - 24 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

المجموعة الثالثة

البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا

الجولة الأولى

البرازيل × المغرب - 14 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

هايتي × اسكتلندا - 14 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

البرازيل × هايتي - 20 يونيو 2026 الساعة واحدة فقجرا.

اسكتلندا × المغرب - 20 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

اسكتلندا × البرازيل - 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

المغرب × هايتي - 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

المجموعة الرابعة

أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

الجولة الأولى

أمريكا × باراجواي - 13 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

أستراليا × تركيا - 13 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الجولة الثانية

تركيا × باراجواي - 19 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

أمريكا × أستراليا - 19 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

الجولة الثالثة

تركيا × أمريكا - 26 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

باراجواي × أستراليا - 26 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

المجموعة الخامسة

ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور

الجولة الأولى

ألمانيا × كوراساو - 14 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

كوت ديفوار × الإكوادور - 15 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثانية

ألمانيا × كوت ديفوار - 20 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

الإكوادور × كوراساو - 21 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة

الإكوادور × ألمانيا - 25 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

كوراساو × كوت ديفوار - 25 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

المجموعة السادسة

هولندا – اليابان – السويد – تونس

الجولة الأولى

هولندا × اليابان - 14 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

السويد × تونس - 15 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية

هولندا × السويد - 20 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

تونس × اليابان - 21 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الجولة الثالثة

تونس × هولندا - 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

اليابان × السويد - 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

المجموعة السابعة

بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

المجموعة الثامنة

إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي

الجولة الأولى

إسبانيا × كاب فيردي - 15 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

السعودية × أوروجواي - 16 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية

إسبانيا × السعودية - 21 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

أوروجواي × كاب فيردي - 22 يونيو 2026 السابعة الواحدة فجرا.

الجولة الثالثة

أوروجواي × إسبانيا - 27 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

كاب فيردي × السعودية - 27 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

المجموعة التاسعة

فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

الجولة الأولى

فرنسا × السنغال - 16 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

العراق × النرويج - 17 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية

فرنسا × العراق - 23 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

النرويج × السنغال - 23 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة

النرويج × فرنسا - 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

السنغال × العراق - 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

المجموعة العاشرة

الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن

الجولة الأولى

الأرجنتين × الجزائر - 16 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

النمسا × الأردن - 17 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

الأرجنتين × النمسا - 22 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

الأردن × الجزائر - 23 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

الجولة الثالثة

الأردن × الأرجنتين - 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجزائر × النمسا - 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

المجموعة الحادية عشر

البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا

الجولة الأولى

البرتغال × الكونغو الديمقراطية - 17 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

أوزبكستان × كولومبيا - 18 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية

البرتغال × أوزبكستان - 23 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

كولومبيا × الكونغو الديمقراطية - 24 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثالثة

كولومبيا × البرتغال - 28 يونيو 2026 الساعة الثانية ونصف فجرا.

الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان - 28 يونيو 2026 الساعة الثانية ونصف فجرا.

المجموعة الثانية عشر

إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

الجولة الأولى

إنجلترا × كرواتيا - 17 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

غانا × بنما - 18 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثانية

إنجلترا × غانا - 23 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

بنما × كرواتيا - 24 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثالثة

بنما × إنجلترا - 28 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

كرواتيا × غانا - 28 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.