مصري يشارك مع الوداد المغربي في سباق التأهل لكأس العالم بلعبة FC26

الخميس، 02 أبريل 2026 - 13:49

كتب : شادي نبيل

يوسف شريف - الوداد

يمثل يوسف شريف مصر مع نادي الوداد الرياضي في سباق التأهل إلى كأس العالم في لعبة FC26.

ويخوض يوسف شريف تجربة احترافية في الدوري المغربي، حيث يشارك ضمن صفوف نادي الوداد الرياضي.

ويملك اللاعب سجلًا يضم أكثر من 60 بطولة، من بينها مشاركات في منافسات كبرى، إلى جانب تتويجه ببطولة "FilGoal.com"، كما سبق له التأهل إلى بطولة FC Pro Open التي تنظمها شركة EA Sports.

أخبار متعلقة:
وسبق ليوسف أن خاض تجربة احترافية في منطقة الشرق الأوسط خلال الموسم الماضي مع نادي فايكنيج السعودي، وأنهى مشاركته ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين في المنطقة.

ويُعد الدوري المغربي من البطولات التي تتيح للأندية فرصة التأهل إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يشارك فيه 20 ناديًا، ويحصل صاحب المركز الأول على بطاقة التأهل إلى مرحلة الـPlay-ins.

وتعتمد الفرق المشاركة على نظام يتكون من لاعبين اثنين فقط، مع إمكانية التعاقد مع لاعب محترف من خارج المغرب.

وتضم المنافسات لاعبين من عدة دول إفريقية، من بينهم كايلان من جنوب إفريقيا، وفاروق من نيجيريا، ووائل من تونس.

وتتجاوز قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة مليون جنيه.

ويشارك يوسف شريف في هذه النسخة ممثلًا لمصر ضمن منافسات البطولة.

gaming فيفا الوداد FC26
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526385/مصري-يشارك-مع-الوداد-المغربي-في-سباق-التأهل-لكأس-العالم-بلعبة-fc26