تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

يقود دانيال تامر هجوم منتخب مصر تحت 17 عاما في مواجهة ليبيا في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي مستضيف البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وأعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 تشكيل فريقه لمواجهة ليبيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام ليبيا كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: محمد السيد "ديزل" - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - عبد الله عمرو - عمر فودة.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - أدهم حسيب - زياد سعودي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد ـ آدم يوسف - أحمد صفوت - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبدالرحيم - سيف كريم - يوسف عثمان - عاصم أحمد - عبد العزيز خالد.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

ولم يلعب المنتخب المصري مباراة الجولة الأولى "باي"، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام تونس بهدف نظيف ويخسر الثالثة أمام المغرب بهدفينمقابل هدف.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة التصفيات برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات أمام تونس والجزائر ومصر.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.